ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftig abwärts ist es mit dem Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag gegangen. Trotz des Feiertags wurden hohe Umsätze verzeichnet. Hauptthema war die Verhängung von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU. Teilnehmer befürchten nun zunehmende Handelskriege und weltweiten Protektionismus. Ein weiterer Belastungsfaktor war der Franken, der gegen den Euro vorrückte. Am Vormittag hatten noch gute US-Vorgaben und die Hoffnung auf eine Entspannung in Italien den Aktienmarkt gestützt. Der SMI verlor 1,4 Prozent auf 8.457 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und 1 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 100,53 (zuvor: 54,81) Millionen Aktien.

Bankenwerte liefen erneut abwärts, belastet von der Krise in Italien. Zudem folgten die Aktien europaweit der Deutschen Bank, deren Titel massiv abstürzten. Anlass waren Berichte, nach denen das US-Geschäft der Deutschen Bank bei der US-Einlagensicherung auf einer Liste für Problembanken steht. UBS verloren 2,1 Prozent und Credit Suisse 1,8 Prozent.

Auch die Indexschwergewichtete belasteten den Markt. Novartis verloren 2,1 Prozent und Roche 1,4 Prozent.

Uhrenwerte zeigten relative Stärke. Am Vortag waren starke Uhren-Exportdaten veröffentlicht worden. Swatch um 0,7 Prozent vor, Richemont gaben 0,3 Prozent ab.

May 31, 2018

