Die Ölpreise haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 77,73 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,18 Dollar auf 67,09 Dollar.

Die in der vergangenen Woche überraschend gefallenen US-Rohöllagerbestände, sorgten nicht für eine nachhaltige Erholung der US-Ölpreise. Die Bestände sanken laut Energieministerium in der vergangenen Woche um 3,6 Millionen Barrel auf 434,5 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 0,24 Millionen Barrel erwartet. Benzin- und Destillatebestände legten aber zu. Zudem stieg die Rohölproduktion auf einen neuen Rekordstand./jsl/she

