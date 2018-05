Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump und die Deutsche Bank haben am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt gedrückt. Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 12.605 Punkte. Damit gab er die im Mai aufgelaufenen Gewinne fast vollständig ab. Deutsche Bank brachen um 7,1 Prozent auf 9,16 Euro ein. Ebenfalls negativ bewertet wurden auch die nun verhängten US-Strafzölle auf europäischen Stahl und Aussagen des US-Präsidenten zur deutschen Autoindustrie.

Bei der Deutschen Bank ist das Allzeit-Tief von 8,83 Euro nun näher als die 10er Marke, an der sich der Kurs noch am Vormittag mehrfach vergeblich versucht hat. "Die Frage ist, ob der Kurs am Freitag noch einmal unter Druck gerät", sagte ein Marktteilnehmer. Denn viele Marktteilnehmer seien wegen des Feiertags nicht da und könnten deshalb erst am Freitag verkaufen. Anlass des Einbruchs waren Berichte, nach denen das US-Geschäft bei der US-Einlagensicherung auf einer Liste für Problembanken steht.

Autos unter Druck

Daimler und VW verloren je 1,9 Prozent, BMW 1 Prozent. Laut Wirtschaftswoche soll Trump den französischen Präsidenten Emmanuel Macron darüber informiert haben, deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt aussperren zu wollen.

Zu den Strafzöllen hieß es, nun drohe eine Eskalation. Die EU-Kommission hat bereits eine Liste mit möglichen Gegenzöllen im Volumen von 2,8 Milliarden Euro vorbereitet. Thyssen gaben 1,3 Prozent ab.

Unter Druck standen auch Lufthansa mit einem Minus von 1,7 Prozent, die Vereinigung IATA rechnet wegen des teureren Öls mit niedrigeren Gewinnen in der Branche.

Gegen den Trend stiegen Deutsche Börse um 1,2 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einem positiv aufgenommenen Investorentag am Mittwoch. Dies könnte dazu führen, dass die Analysten in den kommenden Tagen ihre Kursziele nach oben anpassen.

SMA leiden unter Insiderverkäufen - Puma auf Allzeit-Hoch

Im TecDAX fielen SMA Solar um knapp 6 Prozent. Der Vorstandschef hat zuletzt Aktien für mehrere Millionen Euro verkauft, das drückt auf die Stimmung. Puma gewannen im SDAX 6,8 Prozent auf den neuen Rekordkurs von 519 Euro. Die Aktie darf sich Hoffnungen auf einen Aufstieg in den MDAX machen, Grundlage für die Juni-Veränderungen sind die Schlusskurse. Abstiegskandidat Steinhoff fielen um 12 Prozent.

350 Prozent Plus - Kursexplosion bei Humanoptics

In der vierten deutschen Reihe brachen Epigenomics um 31 Prozent ein, weil ein Darmkrebs-Früherkennungstest des Biotechnologieunternehmens nicht in die aktualisierten Richtlinien für Darmkrebs-Früherkennung in den USA aufgenommen wurde. Dagegen explodierte der Kurs von Humanoptics geradezu um gut 350 Prozent auf 40 Euro. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die künstliche Iris des Erlangener Spezialisten für Augenimplantate zugelassen. Zum Tageshoch hatte der Kurs um 600 Prozent zugelegt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 188,8 (Vortag: 127,6) Millionen Aktien im Wert von rund 6,22 (Vortag: 4,54) Milliarden Euro. Es gab 3 Kursgewinner und 27 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.604,89 -1,40% -2,42% DAX-Future 12.637,50 -0,82% -2,28% XDAX 12.642,20 -1,35% -1,70% MDAX 26.326,97 -0,11% +0,48% TecDAX 2.786,44 -0,43% +10,18% SDAX 12.449,70 +0,44% +4,74% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,78 -5 ===

