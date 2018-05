Paris/London - Der zuletzt wieder etwas positivere Grundton an Europa Börsen ist am Donnerstagnachmittag schon wieder verloren gegangen. Nach dem DAX drehte auch der Euro-Stoxx-50 im Verlauf ins Minus, unter dem Strich verzeichnete er einen Abschlag von 1 Prozent. Der DAX gab um 1,4 Prozent auf 12.605 Punkte nach. Händler verwiesen unter anderem auf einen weiteren Kurseinbruch der Deutschen Bank, deren Aktien um 7,1 Prozent auf 9,16 Euro absackten. Aber auch die italienischen Renditen drehten nach einem Rückgang am Vormittag wieder nach oben. Ebenfalls negativ bewertet wurden die nun verhängten US-Strafzölle auf europäischen Stahl.

Bei der Deutschen Bank ist das Allzeit-Tief von 8,83 Euro nun näher als die 10er Marke, an der sich der Kurs noch am Vormittag mehrfach vergeblich versucht hat. Anlass des Einbruchs waren Berichte, nach denen das US-Geschäft bei der US-Einlagensicherung auf einer Liste für Problembanken steht. Der Banken-Index in der europäischen Sektoren-Index-Welt, am Morgen mit seiner Erholung noch einer der Gewinner, gab um 1,3 Prozent nach und führte vor dem Index der Versorger die Verliererliste unter den Branchen-Indizes an. Die zweijährige italienische Rendite stieg auf 1,27 Prozent von einem Tagestief von 0,82 Prozent. Allerdings hatte sie ...

