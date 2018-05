Zürich - Die USA haben am Donnerstag mit ihrem Entscheid für Strafzölle die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. Der Schweizer Leitindex SMI brach nach einem anfänglichen Erholungsanlauf am Nachmittag regelrecht ein, nachdem die USA Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa verhängt hatten. Er markierte gar bei 8'454,28 Punkten ein neues Jahrestief.

Eigentlich hatten die Schweizer Aktienmärkte am Morgen zu einem erneuten Erholungsversuch angesetzt, nachdem sich in Italien ein neuer Anlauf für die Regierungsbildung abzeichnete. Doch am Nachmittag kündigte US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross an, dass Unternehmen aus der EU künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen müssen. Anleger fürchten deshalb eine Eskalation des Handelsstreits.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag um 1,42 Prozent im Minus auf 8'456,95 Punkten nahe bei seinem neu markierten Jahrestief. Der SMI hat bereits in den letzten zwei Wochen stark unter den politischen Unsicherheiten in Bezug auf den Handelsstreit und die Regierungsbildung in Italien gelitten. Noch Anfang des Monats stand er bei knapp 8'900 Punkten. Der Swiss Leader Index (SLI) büsste am Donnerstag 1,22 Prozent ...

