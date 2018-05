BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat nach der Verhängung der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium ihre Kritik an den Maßnahmen bekräftigt und darauf hingewiesen, dass die EU die Vorbereitungen für Gegenmaßnahmen getroffen habe. Gleichzeitig warnte sie in einem weniger scharfen Ton als zum Beispiel die EU-Kommission vor den negativen Folgen eines Handelskonfliktes.

"Die Bundesregierung lehnt die von den USA verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium ab", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Wir halten diese einseitige Maßnahme für rechtswidrig, die angeführten Gründe der nationalen Sicherheit tragen nicht." Die Maßnahme berge vielmehr "die Gefahr von Eskalationsspiralen, die im Ergebnis allen schaden".

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, keine dauerhafte Ausnahme zu gewähren, werde man nun innerhalb der EU genau analysieren. "Die EU hat die notwendigen Vorbereitungen getroffen, mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagieren zu können", betonte Seibert. Die Bundesregierung werde sich auch weiterhin für freien Handel und offene Märkte einsetzen, hob er zudem hervor.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte, die EU sei vorbereitet, um mit entsprechenden Gegenmaßnahmen angemessen zu reagieren. "Wir können die US-Entscheidung, Strafzölle auf Stahl und Aluminium für die EU in Kraft zu setzen, nicht nachvollziehen und lehnen sie ab", sagte er. Dass man kein Interesse an einer Eskalation in den Handelsbeziehungen habe, habe man den Amerikanern immer wieder deutlich gemacht. "Handelskonflikte kennen keine Gewinner", konstatierte Maas. Die EU-Kommission habe den USA angeboten, über deren Anliegen zu sprechen, und auch die Bundesregierung habe ihre "Bereitschaft zum Dialog gegenüber der US-Seite immer wieder deutlich gemacht".

