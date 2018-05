Warum die Europäische Zentralbank 20 Jahre nach ihrer Gründung zu einflussreich und zu intransparent ist - und was das mit der Italien-Krise zu tun hat.

Bürger und Steuerzahler heißt die Europäische Zentralbank (EZB) am Seiteneingang willkommen. Sie werden eingeteilt in kleine Gruppen, müssen vorbei an einer Sicherheitsschleuse, dort werden Taschen kontrolliert durch Frauen und Männer in Weiß. Könnte ja schließlich jeder kommen.

Es ist Freitag, Besuchstag bei der EZB, alle Tickets sind vergeben. 23 000 Menschen haben den kolossalen Frankfurter Turmbau allein 2017 besichtigt. Und das Interesse reißt nicht ab. Obwohl es früher mehr zu gucken gab: Bis in den 45. Stock fuhren die gläsernen Aufzüge. Heute speist die EZB ihre Besucher im Erdgeschoss ab: mit Tafeln über die Geschichte der Zentralbank. Hinauf auf die Arbeitsebenen lässt die EZB kaum jemanden mehr, schon gar nicht zum Präsidium auf Etage 41. Es gibt derzeit wohl einfach zu viele Wutbürger. Vor drei Jahren hat eine Aktivistin am Rande einer Pressekonferenz EZB-Chef Mario Draghi mit Konfetti überschüttet. Und gerufen: "Stoppt die Diktatur der EZB!"

Die meisten Besucher würden das so nie sagen. Diktatur, das klingt nach Faschismus, China, DDR. Aber Fragen nach der Legitimation von Macht, nach dem Demokratiedefizit der EU und ihrer Institutionen, die stellen fast alle. Weil die Bürger wissen wollen, wie stabil der Euro bleibt, wie sicher ihre Ersparnisse sind - wann hier in Frankfurt endlich wieder so was einkehrt wie geldpolitische Normalität. Vor allem Griechen und Italiener, erzählt der Touristenführer, mokieren sich über marode Banken, den leidigen Sparkurs, die unendliche Währungskrise.

Euro-Krise und Euro-Rettung

Offenbar wissen die Bürger Europas ganz genau, an wen sie sich zu wenden haben nach zehn Jahren Euro-Rettungspolitik, wer der richtige Adressat ihrer politischen Hoffnungen und Wünsche ist: nicht die Regierungen in Berlin, Paris, Rom und Athen, sondern die Geldherrscher in Frankfurt. Zumal jetzt, da die Euro-Krise über Nacht zurück ist durch die Kapriolen in Italien, da die vielleicht größte Herausforderung seit dem Griechenland-Drama ansteht: Kann die Europäische Zentralbank den Kontinent einmal mehr vor dem Zusammenbruch des Geldsystems, vor dem politischen Chaos bewahren?

Politisch unabhängig soll die EZB sein und der Geldstabilität verpflichtet, auf den Tag genau seit 20 Jahren, so jedenfalls steht es im Staatsvertrag der Euro-Länder. Aber das ist längst Makulatur, die Politisierung der Behörde ist umfassend, ihre Geldmacht beinahe total: Die EZB stützt Regierungen und kann sie stürzen. Sie pumpt Milliarden in Krisenländer und nimmt buchstäblich alle Schuld auf sich für das, was ökonomisch schiefläuft in der Euro-Zone. Sie hat ihre Bilanzsumme auf mehr als 4500 Milliarden Euro ausgeweitet (siehe Grafik), die Geschäftsbanken mit frischem Zentralbankgeld geflutet und die Zinsen faktisch abgeschafft - und in Deutschland eine Immobilienspekulation ausgelöst, die Quelle einer neuerlichen Krise werden könnte.

Der Wert der von der EZB zu geldpolitischen Zwecken gekauften Papiere beläuft sich auf etwas mehr als 2500 Milliarden Euro - etwa so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von Frankreich und Portugal zusammen; die Geschäftsbanken stehen bei ihr aktuell mit 759 Milliarden Euro in der Kreide - und noch immer ist kein Ende des Billiggeldstromes in Sicht, im Gegenteil: Die EZB bewahrt Zombiebanken vor dem Ruin und beaufsichtigt sie zugleich - ein programmierter Interessenkonflikt. Hier, im dunklen Turm über Frankfurt, fällt die Entscheidung, ob Italien eine Zukunft in Europa hat, ganz gleich, wer in Rom gerade regiert oder nicht. Entweder ist Draghi bereit, "alles zu tun", um Italien und den Euro zu schützen - oder auch nicht.

Kein Wunder, dass der EZB-Chef findet, seine Bank sei so, wie sie ist, "die beste Zentralbank der Welt". Kein Wunder aber auch, dass die Bürger sich nicht von Geldmanagern regieren lassen wollen. Von welchen ohne Mandat zumal, auch wenn die EZB immerzu das Gegenteil behauptet.

Von einer Institution, die grenzenlos mächtig ist und ohnmächtig zugleich: Grenzenlos mächtig, weil sich die Politik eine selbst verantwortete Lösung der Schuldenkrise - etwa: Schuldenschnitt, Gläubigerhaftung, Tilgungsfonds - nicht zugetraut und stattdessen das Kollegium der Währungshüter zu einer Art Währungsnotstandsregierung aufgewertet hat. Und grenzenlos ohnmächtig, weil sie sich mit der Übernahme finanzpolitischer Aufgaben zum Erfüllungsgehilfen einer entscheidungsresistenten Politik, wie in Italien, abgewertet hat.

Wie also geht es 20 Jahre nach der Gründung weiter mit der EZB? Wie kann sie herausfinden aus dem Krisenverwaltungsmodus? Und vor allem: Wie lässt sich Bank je wieder entmachten?

Langeweile und Langatmigkeit

Als Europas Staats- und Regierungschefs die EZB gründeten, stand ihnen der Sinn nach einer Behörde nach dem Vorbild der Bundesbank. Vorrangiges Ziel: Preisstabilität, maximal zwei Prozent Inflation. Der erste Chefvolkswirt der EZB, Otmar Issing, entwarf eine Zwei-Säulen-Strategie. Die EZB sollte wichtige realwirtschaftliche Größen wie die Lohnkosten und Importpreise analysieren, um kurzfristig auftretende Inflationsrisiken zu erkennen. Und sie sollte die Geldmenge regulieren. Um beides zu erreichen, ist die EZB frei in ihren Entscheidungen.

Dann aber brach 2007 der finanzmarktliberale Staatsschuldenkapitalismus des Westens zusammen. Der Kapitalismus, in dem klamme Staaten von klammen Geldinstituten abhängig waren, die klamme Staaten finanziert hatten - die Banken drohten pleitezugehen, die Wirtschaft in eine Depression zu stürzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...