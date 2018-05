Die Commerzbank befindet sich wie der (noch) größere Wettbewerber Deutsche Bank faktisch im freien Fall am Aktienmarkt. Was zu einem Großteil mit dem Italien-Chaos zu erklären ist. Das Hin und Her der dortigen Regierungsbildung mit dem Risiko, dass Italien nicht nur zu einem zweiten Griechenland wird, sondern womöglich auch die Eurozone sprengt, treibt die Anleger aus der Bank-Aktie.

Negative Folgen der Sparrunden!

Doch auch die Commerzbank selbst liefert derzeit kaum eigene Argumente, ... (Carsten Müller)

