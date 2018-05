Wenn man einen Zeitwert berechnen möchte bzw. sich darüber informieren will, was ein solcher Zeitwert überhaupt ist, muss zwischen verschiedenen Bereichen unterscheiden, in denen der Begriff des Zeitwerts eine besondere Rolle spielt. Grundsätzlich kann man sagen, dass es sich um einen Wert von einem wirtschaftlichen Objekt handelt, der zu einem festgelegten Zeitpunkt ermittelt wird, wobei vor allem der Zeitkomponente eine große Bedeutung zukommt.

Der wichtige Zeitwert in der Bilanzierung

