DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich waren die Börsen wegen des Feiertages Fronleichnam geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.406,65 -1,00% -2,78% Stoxx50 3.049,46 -0,88% -4,04% DAX 12.604,89 -1,40% -2,42% FTSE 7.678,20 -0,15% -0,62% CAC 5.398,40 -0,53% +1,62% DJIA 24.465,74 -0,82% -1,03% S&P-500 2.714,93 -0,33% +1,55% Nasdaq-Comp. 7.474,04 +0,16% +8,27% Nasdaq-100 7.000,90 +0,35% +9,45% Nikkei-225 22.201,82 +0,83% -2,47% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,91 +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,12 68,21 -1,6% -1,09 +12,3% Brent/ICE 77,89 77,50 +0,5% 0,39 +19,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.301,35 1.301,33 +0,0% +0,02 -0,1% Silber (Spot) 16,51 16,51 +0,0% +0,00 -2,5% Platin (Spot) 909,90 909,00 +0,1% +0,90 -2,1% Kupfer-Future 3,07 3,07 -0,1% -0,00 -7,8%

Nach der kräftigen Vortageserholung zeigen sich die Ölpreise uneinheitlich. Hintergrund ist die Unsicherheit in Bezug auf das weitere Vorgehen der Opec. "Die Erwartung, dass das Kartell die Förderung auf der Sitzung im Juni anheben könnte, hatte die Preise zuletzt nach unten geschickt", sagt Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management. Diese Erwartung habe sich etwas relativiert, so der Teilnehmer weiter. Seit der Fördermengenbegrenzung im Januar 2017 ging es für die Ölpreise um rund 35 Prozent nach oben. Allerdings läuft die Vereinbarung Ende des Jahres aus. "Der Unterschied zwischen einer Erhöhung der täglichen Fördermenge um 1 Million Barrel und einer Bestätigung beträgt rund 15 Dollar je Barrel", ergänzt Analyst Tamas Varga von PVM. Zwischenzeitlich hatte der Preis für die US-Sorte WTI die Verluste deutlich begrenzt. Denn die wöchentlichen US-Lagerdaten wiesen bei Rohöl einen deutlichen Rückgang aus, während mit einem leichten Plus gerechnet worden war. Doch aktuell sinkt der Preis für ein Barrel WTI wieder um 2 Prozent auf 66,86 Dollar, Brent steigt um 0,3 Prozent auf 77,71 Dollar.

Der Goldpreis kann sich über der Marke von 1.300 Dollar behaupten und profitiert weiter von der Dollar-Schwäche. Der Preis für die Feinunze liegt wenig verändert bei 1.302 Dollar. US-Anleihen können sich leicht erholen nach den Verlusten am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 2 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

FINANZMARKT USA

Leichter - Im Fokus stehen die neuen Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump für Aluminium und Stahl aus der EU erlassenn hat. Die Ausnahmegenehmigung für die EU endet am Freitag, dann gelten die neuen Regeln. Teilnehmer befürchten nun zunemende Handelskriege und weltweiten Protektionismus, zumal auch die Verhandlungen mit China noch laufen. Daneben schwelen die politischen Verwerfungen nach dem Austritt der USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran. Auch die Italien-Krise bleibt im Bewusstsein der Akteure und lastet vor allem auf den Bankenwerten. Die Aktie von General Motors (GM) schießt um 10,6 Prozent nach oben. Der US-Autokonzern erhält für sein Geschäft mit selbstfahrenden Autos eine Milliarden-Finanzsprite aus Japan. Der japanische Technologiekonzern Softbank investiert über seinen Vision Fund 2,25 Milliarden US-Dollar in die General-Motors-Tochter GM Cruise Holdings LLC. Stahl- und Aluminiumwerte sind Profiteure der neuen Strafzölle auf die Importe. US Steel gewinnen 2,5 Prozent und Nucor 0,5 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der zuletzt wieder etwas positivere Grundton an Europa Börsen ist am Bachmittag schon wieder verloren gegangen. Händler verwiesen unter anderem auf einen weiteren Kurseinbruch der Deutschen Bank, deren Aktien um 7,1 Prozent absackten. Aber auch die italienischen Renditen drehten nach einem Rückgang am Vormittag wieder nach oben. Ebenfalls negativ bewertet wurden die nun verhängten US-Strafzölle auf europäischen Stahl. Bei der Deutschen Bank ist das Allzeit-Tief von 8,83 Euro nun näher als die 10er Marke. Anlass des Einbruchs waren Berichte, nach denen das US-Geschäft bei der US-Einlagensicherung auf einer Liste für Problembanken steht. Der Banken-Index in der europäischen Sektoren-Index-Welt, am Morgen mit seiner Erholung noch einer der Gewinner, gab um 1,3 Prozent nach und führte vor dem Index der Versorger die Verliererliste unter den Branchen-Indizes an. Der Auto-Index gab um 1 Prozent nach. Laut Wirtschaftswoche soll US-Präsident Donald Trump den französischen Präsidenten Emmanuel Macron darüber informiert haben, deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt aussperren zu wollen. Daimler und VW verloren je 1,9 Prozent, BMW 1 Prozent. Dagegen zogen Fiat Chrysler in Mailand um 2,1 Prozent an. Zu den Strafzöllen hieß es, nun drohe eine Eskalation. Die EU-Kommission hat bereits eine Liste mit möglichen Gegenzöllen im Volumen von 2,8 Milliarden Euro vorbereitet. Thyssen gaben 1,3 Prozent ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1659 -0,07% 1,1674 1,1621 -3,0% EUR/JPY 126,80 -0,20% 126,93 126,54 -6,3% EUR/CHF 1,1483 -0,52% 1,1541 1,1507 -2,0% EUR/GBP 0,8774 -0,10% 0,8771 1,1425 -1,3% USD/JPY 108,74 -0,14% 108,71 108,90 -3,5% GBP/USD 1,3290 +0,03% 1,3311 1,3276 -1,7% Bitcoin BTC/USD 7.560,40 +2,8% 7.549,99 7.367,09 -44,6%

Der Euro bewegt sich weiter auf dem erhöhten Niveau zum Dollar, das er am Vortag erreicht hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Erholt - Wie schon in Europa und an den US-Börsen machten die Aktien einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wett, die sie aus Sorge vor der politischen Entwicklung in Italien und deren mutmaßlich negativen Folgen für die Konjunktur eingefahren hatten. Zumindest kurzfristig hätten sich die Gemüter in Sachen Italien etwas beruhigt, hieß es. Zumal es Anzeichen gebe, dass eine Neuwahl und damit womöglich eine Art Abstimmung über den Euro vermieden werden könne. Die positive Stimmung wurde auch gestützt durch gute Konjunkturdaten aus China. Händler sprachen mit Blick auf die kräftigen Gewinne in Schanghai und die dortigen sechs Handelstage mit Verlusten von einem überverkauften Markt. Dass die Aufnahme in Schanghai notierter chinesischer Aktien in die Indizes des Börsenbetreibers MSCI ab Freitag die Kurse gestützt habe, darüber gingen die Meinungen auseinander. In der gesamten Region standen Papiere aus dem Ölsektor auf den Kauflisten der Investoren, nachdem sich die Ölpreise am Mittwoch während des US-Handels deutlich erholt hatten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Fed stuft US-Geschäft der Deutschen Bank als "problematisch" ein - Kreise

Die Deutsche Bank hat neuen Gegenwind in den USA: Die US-Notenbank bewertet das ausgedehnte US-Geschäft der Bank als in "problematischem Zustand" - eine seltene Rüge für ein großes Finanzinstitut, die laut informierten Personen das Geschäft der Bank beeinträchtigt hat. Die Abstufung durch die Federal Reserve wurde bereits vor etwa einem Jahr vorgenommen, ist aber geheim und wurde bisher nicht öffentlich gemacht.

Siemens Gamesa verhandelt mit wpd exklusiv über Projekt in Taiwan

Siemens Gamesa ist als bevorzugter Lieferant für das Offshore-Windkraftprojekt Yunlin von wpd in Taiwan ausgewählt worden. Auf dieser Basis, die noch keinen endgültigen Vertrag darstellt, verhandeln die beiden Unternehmen nun exklusiv über die Lieferung von 80 Windenergieanlagen des Modells SG 8.0-167 DD sowie einen langfristigen Wartungs- und Instandhaltungsvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren, wie Siemens Gamesa mitteilte.

Moody's erhöht BBVA-Rating auf A3 (Baa1)

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufung für die spanische Bank BBVA erhöht. Das Langfristrating wurde auf A3 von Baa1 angehoben, teilte die Agentur mit. Der Ausblick für die Einstufung sei nun stabil (positiv). Moody's begründet die Hochstufung mit der Erwartung, dass die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) auch künftig Kapitalinstrumente begeben werde, mit denen Verluste absorbiert werden könnten. Dadurch verringere sich die Verlustwahrscheinlichkeit für Inhaber vorrangiger, nachrangiger unbesicherter Anleihen sowie für Kontoinhaber.

Enel gewinnt Bietergefecht um Eletropaulo

Im Rennen um die Übernahme des brasilianischen Versorgers Eletropaulo hat sich Enel mit einer höheren Offerte gegen Iberdrola durchgesetzt. Kurz vor Fristablauf für Änderungen an den Geboten erhöhte der italienische Konzern seine Offerte auf 45,22 Real (10,38 Euro), womit Eletropaulo mit über 2 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Auch Iberdrola hatte das Angebot erhöht, blieb aber mit 39,53 Real unter dem des Konkurrenten.

Gazprom: Naftogaz will Schiedgerichtsurteil in der Schweiz durchsetzen

May 31, 2018 12:24 ET (16:24 GMT)

Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine will der ukrainische Versorger Naftogaz nun offenbar in der Schweiz gegen Gazprom vorgehen. Wie die Gazprom PSJC mitteilte, will Naftogaz damit die Entscheidung eines schwedischen Schiedsgerichts durchsetzen, das den russischen Energiekonzern zur Zahlung einer Entschädigung von 2,56 Milliarden Dollar verurteilt hatte. Gazprom habe noch keine offizielle Mitteilung über das Verfahren erhalten, werde seine Rechte im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung verteidigen.

General Electric zieht sich aus dem Iran zurück - Kreise

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen zieht General Electric (GE) Konsequenzen: Der Mischkonzern wird den Verkauf von Ausrüstung für die Öl- und Gasindustrie in den Iran im Laufe des Jahres einstellen, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. GE hatte große Ambitionen im Iran, nachdem die Weltmächte, einschließlich der USA, sich bereit erklärt hatten, viele Sanktionen gegen Teheran im Jahr 2016 aufzuheben.

Orange und Google investieren gemeinsam in Tech-Startups

Der französische Telekomkonzern Orange ist eine Partnerschaft mit Google eingegangen, um in Technologie-Startups in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu investieren. Direkter Partner der Alphabet-Tochter sei Orange Digital Ventures, ein 2015 von Orange aufgelegter Fonds, der in junge Unternehmen investiert, teilte die Orange SA mit.

Softbank stützt General Motors im Geschäft mit Roboterautos

General Motors erhält für sein Geschäft mit selbstfahrenden Autos eine Milliarden-Finanzsprite aus Japan. Der japanische Technologiekonzern Softbank investiert über seinen Vision Fund 2,25 Milliarden US-Dollar in die General-Motors-Tochter GM Cruise Holdings LLC. Wie GM weiter mitteilte, übernehme der Fonds einen Anteil von 19,6 Prozent. Mit der Beteiligung wird der Zukuftsbereich des Detroiter Autokonzerns mit 11,5 Milliarden Dollar bewertet.

May 31, 2018 12:24 ET (16:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.