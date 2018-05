Schlag auf Schlag geht es bei der Deutschen Bank (WKN: 514000). Nun hat es das einst so stolze Geldhaus schriftlich: Sie ist offiziell eine "Problembank". Demnach hat die US-Einlagensicherung FDIC die US-Tochter der Deutschen Bank im ersten Quartal auf eine Liste von "Problembanken" gesetzt, so die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf Insider.

Damit ist die FDIC wohl nicht alleine: Parallel soll bereits die US-Notenbank FED Bedenken angemeldet haben. Die Aktie der Deutschen Bank knallt am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...