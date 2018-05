Eigentlich könnte man sich nicht vorstellen, dass es für die Deutsche Bank noch ärger kommt. Aber anscheinend finden sich immer wieder negative Themen, welche die angeschlagene Aktie weiter nach unten treiben. In einem feiertagsbedingt eher ruhigen Börsenhandel hielt die Deutsche Bank am Donnerstag mit einem deutlichen Minus von zeitweise sogar über 6 % die rote Laterne im DAX. Was war passiert?

Deutsche Bank in den USA unter Beobachtung!

Aus Amerika kommen schlechte Nachrichten. ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...