(shareribs.com) Washington 31.05.2018 - Die Förderung von Rohöl in den USA ist in der vergangenen Woche einmal mehr angestiegen. Die Bestände von Rohöl sanken derweil deutlich stärker als vom American Petroleum Institute erwartet. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,2 Mio. auf 434,5 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände ...

