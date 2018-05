Infineon konnte nun die starke Ausprägung des charttechnischen Aufwärtstrends zuletzt bestätigten. Die Aktie verläuft bei gut 23 Euro und ist damit etwas weiter von den charttechnischen Abwärtsindikatoren entfernt, als es Analysten befürchtet hatten. Die Chance ist groß, dass der laufende Trend in den kommenden Wochen zu einem weiteren Gewinn auf mehr als 25 Euro führt. Sofern dann neue Zwischenhochs gesetzt werden, hat die Aktie ein Potenzial in Höhe von über 23 %, so die Meinung der Chartanalysten. ... (Moritz von Betzenstein)

