Nordex konnte in den vergangenen Tagen eine neue Abwärtsfahrt verhindern. Der Wert ist am Mittwoch um gut 13 Cent nach oben geklettert und hat damit ein wichtiges Signal gesetzt. Der Titel könnte in den kommenden Tagen gut und gerne noch einmal 10 % gewinnen, eventuell auch mehr. Denn: Die Aktie notiert im charttechnischen Aufwärtstrend. Daran gibt es nach Auskunft von Experten keinen Zweifel, da jetzt auch die wichtige Obergrenze von 10 Euro wieder erobert worden ist. Damit hat die Aktie kaum ... (Moritz von Betzenstein)

