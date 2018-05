Grammer hat jetzt einen Kurssprung hinter sich, den so noch nicht viele Aktien fabrizieren konnten. Die Aktie ist auf dem Weg zu neuen Allzeithochs in ganz anderen Sphären als bislang. Der Wert konnte nun das Top einnehmen, das erst am 26. April 2017 markiert worden war. Über dieser Marke ist aus charttechnischer Sicht der Weg zu neuen Tops erst einmal frei. So sind Kurse bis zu 65 oder gar 70 Euro aus Sicht der Charttechniker möglich, da keine Hindernisse mehr vorliegen. Dies ist ein starkes ... (Moritz von Betzenstein)

