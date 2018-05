Orocobre ist nun wieder etwas schwächer geworden. Allerdings sind und bleiben die Rücksetzer minimal, sodass der übergeordnete Trend stabil ist. Denn: Die Aktie befindet sich in einem ordentlichen charttechnischen Aufwärtstrend, der auch in den kommenden Wochen anhalten sollte. Kursziele sind zunächst 4 Euro und darüber dann 4,50 Euro, so die Meinung der Experten in diesen Tagen. Konkret: Die Aktie hat seit Anfang April mächtig zugelegt und befindet sich in einem Aufwärtstrendkanal, bei dem ... (Moritz von Betzenstein)

