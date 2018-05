Aurelius ist wieder da. Am Mittwoch konnte der Wert immerhin einen Aufschlag von fast 2 % erzielen. Damit ist die Aktie zurück im Kampf um einen charttechnischen Aufwärtstrend, meinen die Analysten aus der charttechnischen Schule. Es sieht so aus, als sollten die Kurse direkt über den wichtigen Unterstützungen bei 55 Euro wieder nach oben abgedreht sein, so die Meinung der Experten. Damit würde der allgemeine und langfristige Hausse-Modus wieder erreicht sein. In diesem Trend würden nun 60 Euro ... (Moritz von Betzenstein)

