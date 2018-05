FRANKFURT (Dow Jones)--Der iPhone-Hersteller Apple benötigt weniger Smartphone-Chips von Dialog Semiconductor. Der TecDAX-Konzern rechnet damit, dass sein Jahresumsatz deshalb um rund 5 Prozent niedriger ausfallen werde als bislang erwartet. An der Prognose, dass der Umsatz insgesamt wachsen soll, ändere dies aber nichts, teilte die Dialog Semiconductor mit. Wie auch in den Vorjahren werde sich der Umsatz vor allem in der zweiten Jahreshälfte stark entwickeln.

Apple habe die Mengenprognose für den zentralen Power-Management-Chip (PMIC) reduziert. An dem erwarteten Absatz des sub-PMIC, und dem Absatz aller anderen PMICs inklusive jener für Tablets, sogenannte Wearables - kleine, vernetzte Computer, die am Körper getragen werden - und Notebooks ändere sich nichts.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2018 13:15 ET (17:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.