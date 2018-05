Kraftwerk wird Strom aus zu 100 erneuerbaren Quellen generieren und mehr als 10.000 Haushalte in Französisch-Guayana rund um die Uhr zuverlässig mit Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen versorgen.

HDF (Hydrogène de France) meldet mit dem Start des CEOG-Projekts (Kraftwerk Französisch-Westguayana) die Einführung einer Weltneuheit im Bereich erneuerbarer Energien. Das Projekt nutzt die HDF Renewstable Lösung und wird mehr als 10.000 Haushalte, die mit Energieversorgungsschwierigkeiten zu kämpfen haben, 24/7 mit zu 100 sauberem, erschwinglichem und zuverlässigem Strom ohne Schwankungen und zu reduzierten Kosten versorgen.

Es wird erwartet, dass diese wichtige Innovation den Energiesektor revolutionieren und den Beginn einer neuen Ära der Energieversorgung markieren wird. Das Projekt wird durch eine Investition des Unternehmens, privater Investmentpartner und führender Banken im Wert von 90 Millionen Euro unterstützt.

HDF ist der weltweit erste Erzeuger stabiler Elektrizität auf Basis diskontinuierlich zur Verfügung stehender Energiequellen. Die Renewstable Lösung kombiniert eine 55-MW-Solarfarm mit der weltweit größten Speicherlösung für erneuerbare Energien, um auf Wasserstoffbasis bahnbrechende 140 MWh bereit zu stellen. Dies wird durch einen Sekundärspeicher in Form von Batterien unterstützt.

Das CEOG wird den kritischen Bedarf zur Erzeugung umweltfreundlicher, zuverlässiger Energie ansprechen und Französisch-Guayana viele wirtschaftliche Vorteile bieten. Unter Koordination mit öffentlichen Stellen in Französisch-Guayana wird sich das Werk in einem Gebiet befinden, in dem die Stromerzeugungsressourcen besonders dünn gesät sind (derzeit besteht ein Defizit von 20 MW). Die Renewstable Lösung wird das Stromnetz für 20 Jahre erneuern und verbessern und eine zuverlässige Energiequelle zu einem Preis bereitstellen, der unter den aktuellen tatsächlichen Kosten für die Erzeugung in Westguayana liegt, ohne dass Subventionen benötigt werden.

Über HDF Energy: Schöpfer des Renewstable Elektrizitätswerkskonzepts.

HDF Energie ist auf wasserstoffbasierte Technologien spezialisiert und entwickelt, finanziert, baut und betreibt industrielle Energieinfrastrukturen: Hochleistungs-Brennstoffzellen (mehr als 1 MW), Massenspeichereinheiten, die mit dem Stromnetz verbunden sind, Multi-Megawatt-Renewstable Elektrizitätswerke, die 24/7 sauberen, nicht diskontinuierlichen Strom bieten.

Website von HDF Energy: https://www.hdf-energy.com/

Pressemitteilung https://www.hdf-energy.com/prmai2018/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180531006236/de/

Contacts:

Presse:

HDF Energy

Jean-Noel de CHARENTENAY, 33 (0)5 56 77 11 11

communication@hdf-energy.com