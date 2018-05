Der designierte italienische Ministerpräsident Carlo Cottarelli hat seinen Auftrag zur Regierungsbildung zurückgegeben. Das teilte der Generalsekretär des Präsidenten, Ugo Zampetti, am Donnerstag in Rom mit. Damit ist der Weg für eine europakritische Koalition zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega wieder frei - vorausgesetzt, Staatschef Sergio Mattarella segnet die Ministerliste dieses Mal ab. Die beiden Parteien hatten sich zuvor auf eine erneute Regierungsbildung geeinigt, nachdem ihre geplante Koalition am Sonntag an der Personalie des Finanzministers gescheitert war./lkl/DP/she

