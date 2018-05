Italiens Staatspräsident hat den möglichen künftigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte in den Quirinalspalast gebeten. Nach der Einigung der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega auf eine Regierungsmannschaft am Donnerstag wird erwartet, dass Conte Präsident Sergio Mattarella die Ministerliste präsentiert. Der Versuch der Regierungsbildung war am Sonntag am Kandidaten für das Finanzministerium gescheitert. Am Donnerstag hatten die Parteien die Verhandlungen wieder aufgenommen. Das Gespräch zwischen Mattarella und Conte ist für 21.00 Uhr angesetzt./lkl/DP/she

