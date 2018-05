Der australische Dollar profitierte am Donnerstag von einem schwächeren US-Dollar und einer höheren Risikobereitschaft der Marktteilnehmer. In der Spitze stieg der AUD/USD auf 0,7595 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 22. Mai. Mit dem Startschuss der US-Sitzung verlor das Paar aber an Momentum und gab seine Tagesgewinne wieder ab. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...