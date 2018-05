Der US-Außenminister verhandelte am Donnerstag mit einem engen Vertrauten von Machthaber Kim - anscheinend mit Erfolg.

Die USA und Nordkorea sind einem Gipfeltreffen zwischen ihren Präsidenten offenbar ein Stück nähergekommen. US-Außenminister Mike Pompeo und der nordkoreanische Ex-Militärgeheimdienstchef Kim Yong Chol trafen sich am Donnerstag in der Residenz des stellvertretenden UN-Botschafters der USA in New York und beendeten die Zusammenkunft mehr als zwei Stunden früher als erwartet. Grund sei gewesen, dass die Gespräche gut verlaufen und Fortschritte erzielt worden seien, verlautete aus amerikanischen Teilnehmerkreisen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump davon berichtet, dass die Gespräche sehr gut liefen. Pompeo halte "sehr gute Meetings" ab, sagte Trump. Er glaube, dass Vertreter Nordkoreas am Freitag nach Washington kommen und für ihn einen Brief von Staatsführer Kim Jong Un dabei haben könnten, sagte der Präsident. Er hoffe, dass es wie ursprünglich geplant ein Treffen mit Kim am 12. Juni geben werde, vielleicht gebe es aber auch keines. "Wir werden sehen, was geschieht."

Trump hatte einen am 12. ...

