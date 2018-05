NEW YORK (Dow Jones)--Mit Verlusten ist die Wall Street am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Im Fokus standen die neuen Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump am Donnerstag für Aluminium und Stahl aus der EU, Kanada und Mexiko erlassen hat. Ab Freitag gelten die neuen Regeln. Teilnehmer befürchteten zunehmende Handelskriege und weltweiten Protektionismus, zumal auch die Verhandlungen mit China noch laufen. Vor allem die Aktien von großen Produzenten und weltumspannenden Unternehmen wurden abverkauft.

Hier lastete die Sorge vor niedrigeren Unternehmengewinnen, rasch steigender Inflation und einem Abwürgen des weltweiten Wachstums. Die US-Handelskammer warnte, die Trumpsche Handelspolitik könne bis zu 2,6 Millionen US-Jobs kosten. Daneben blieb die Italien-Krise im Bewusstsein der Akteure und drückte vor allem die Bankenwerte. Am Abend hat Staatspräsident Sergio Mattarella den Kandidaten der beiden populistischen Parteien Giuseppe Conte erneut mit der Regierungsbildung beauftragt.

Der Dow-Jones-Index verlor 1 Prozent auf 24.416 Punkte. Der S&P-500 stieg um 0,7 Prozent auf 2.705 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Composite hielt sich mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 7.442 Punkte deutlich besser. Der Umsatz zog kräftig an auf 1,370 Milliarden (Mittwoch: 853 Millionen) Aktien. Auf 1.095 (2.412) Kursgewinner kamen 1.885 (569) -verlierer. Unverändert schlossen 116 (94) Titel.

Konjunkturdaten standen im Schatten der genannten Entwicklungen. Der Inflationsdruck in den USA ist im April konstant geblieben. So stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) wie im März mit einer Jahresrate von 2,0 Prozent. Die persönlichen Konsumausgaben lagen leicht über der Erwartung, die persönlichen Einkommen trafen die Schätzung. Die Zahl der Anträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenhilfe ist in der Woche zum 26. Mai niedriger als erwartet gewesen. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex fiel stärker aus als erwartet.

Nutznießer und Opfer der neuen Zölle

Stahl- und Aluminiumwerte waren Profiteure der neuen Strafzölle auf die Importe. US Steel gewannen 1,7 Prozent und Nucor 0,1 Prozent. Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für die US-Stahlindustrie auf "Positiv" von "Stabil" erhöht.

Die Harley-Davidson-Aktie fiel um 2,1 Prozent. Die Produkte des Motorradbauers gehören zu denen, die die EU mit Gegenzöllen belegen will. Unter den Aktien von Unternehmen, die von den US-Zöllen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, verloren Caterpillar 2,3 Prozent und Boeing 1,7 Prozent.

Die Aktie von General Motors (GM) schoss um 12,9 Prozent nach oben. Der US-Autokonzern erhält für sein Geschäft mit selbstfahrenden Autos eine Milliarden-Finanzsprite aus Japan. Der Technologiekonzern Softbank investiert über seinen Vision Fund 2,25 Milliarden US-Dollar in die General-Motors-Tochter GM Cruise Holdings LLC. Mit der Beteiligung wird der Zukuftsbereich des Detroiter Autokonzerns mit 11,5 Milliarden Dollar bewertet.

Sears Holdings hat unter fallendem Umsatz zu leiden und plant die Schließung von weiteren 72 Läden. Die Aktie des Kaufhausbetreibers stürzte um 12,5 Prozent ab. Der Betreiber von Gemischtwarenläden Dollar Tree hat im abgelaufenen Quartal einen Gewinnrückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verkraften. Die Aktie sauste um gut 14 Prozent nach unten. Auch für die Warenhauskette Dollar General lief es beim Gewinn nicht gut im vergangenen Quartal. Die Aktie verlor 9,4 Prozent.

Goldman Sachs gaben 1,4 Prozent ab. Unternehmenspräsident David Solomon berichtete von einer nachlassenden Handelsaktivität im zweiten Quartal. Repräsentanten der Wettbewerber Bank of America und JP Morgan hatten diese Woche bereits von stagnierenden Handelsumsätzen gesprochen. Deren Aktien gaben 1,5 bzw 1,2 Prozent nach.

Nach einer Studie von Morgan Stanley verloren Micron 8 Prozent. Da die Aktie das Kursziel der Bank erreicht hat, wurde sie auf "Equalweight" abgestuft. Zudem zeigen sich die Experten besorgt wegen der Preise von DRAM- und NAND-Chips.

Ölpreise uneinheitlich - Opec im Blick

Nach der kräftigen Vortageserholung zeigten sich die Ölpreise uneinheitlich. Hintergrund war die Unsicherheit in Bezug auf das weitere Vorgehen der Opec. "Die Erwartung, dass das Kartell die Förderung auf der Sitzung im Juni anheben könnte, hatte die Preise zuletzt nach unten geschickt", sagte Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management. Diese Erwartung habe sich etwas relativiert, so der Teilnehmer weiter. Seit der Fördermengenbegrenzung im Januar 2017 ging es für die Ölpreise um rund 35 Prozent nach oben. Allerdings läuft die Vereinbarung Ende des Jahres aus. "Der Unterschied zwischen einer Erhöhung der täglichen Fördermenge um 1 Million Barrel und einer Bestätigung beträgt rund 15 Dollar je Barrel", ergänzte Analyst Tamas Varga von PVM.

Zwischenzeitlich hatte der Preis am Donnerstag für die US-Sorte WTI die Verluste deutlich begrenzt. Denn die wöchentlichen US-Lagerdaten wiesen bei Rohöl einen deutlichen Rückgang aus, während mit einem leichten Plus gerechnet worden war. Doch schließlich sank der Preis für ein Barrel WTI wieder um 1,8 Prozent auf 66,99 Dollar, Brent stieg um 0,1 Prozent auf 77,59 Dollar.

Der Goldpreis bewegte sich kaum und pendelte weiter um die Marke von 1.300 Dollar. Der Preis für die Feinunze gab im späten Geschäft 0,1 Prozent ab auf 1.300 Dollar. US-Anleihen konnten sich leicht erholen nach den Verlusten am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1 Basispunkt auf 2,85 Prozent.

Am Devisenmarkt konnte der Euro die Vortagesgewinne halten. Er wurde mit 1,1690 Dollar bezahlt. Dabei halfen dem Euro starke europäische Inflationsdaten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.415,84 -1,02 -251,94 -1,23 S&P-500 2.705,27 -0,69 -18,74 1,18 Nasdaq-Comp. 7.442,12 -0,27 -20,34 7,80 Nasdaq-100 6.967,73 -0,12 -8,64 8,93 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,42 2,0 2,40 122,1 5 Jahre 2,68 0,0 2,68 75,9 7 Jahre 2,79 -0,7 2,80 54,7 10 Jahre 2,85 -0,8 2,86 40,3 30 Jahre 3,02 -1,0 3,03 -5,0 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1692 +0,20% 1,1674 1,1621 -2,7% EUR/JPY 127,19 +0,11% 126,93 126,54 -6,0% EUR/CHF 1,1524 -0,16% 1,1541 1,1507 -1,6% EUR/GBP 0,8795 +0,14% 0,8771 1,1425 -1,1% USD/JPY 108,79 -0,10% 108,71 108,90 -3,4% GBP/USD 1,3293 +0,06% 1,3311 1,3276 -1,6% Bitcoin BTC/USD 7.563,02 +2,8% 7.549,99 7.367,09 -44,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,99 68,21 -1,8% -1,22 +12,1% Brent/ICE 77,59 77,50 +0,1% 0,09 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,52 1.301,33 -0,1% -1,81 -0,3% Silber (Spot) 16,42 16,51 -0,5% -0,09 -3,0% Platin (Spot) 907,95 909,00 -0,1% -1,05 -2,3% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,2% -0,01 -8,0% ===

