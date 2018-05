LBC Tank Terminals gibt die Ernennung von Haroun van Hövell zum Vorstandsvorsitzenden zum 01. Juni 2018 bekannt. Herr van Hövell verfügt über weitreichende Erfahrungen in Energie, Infrastruktur, Private Equity und Finanzen. Er ist niederländischer Staatsbürger und besitzt einen Masterabschluss in angewandten Wirtschaftswissenschaften der Erasmus-Universität in Rotterdam sowie einen M.B.A. von INSEAD in Fontainebleau.

LBC bedankt sich bei Edward Sigar, der in den vergangenen Jahren als Überbrückungsvorsitzender agierte. Herr Sigar bleibt aufgrund der Ernennung durch PGGM als Geschäftsführer weiterhin im Vorstand.

Über LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals ist ein weltweit führender, unabhängiger Betreiber von Flüssigkeitsspeichern für Petrochemie-, Erdöl- und Basisölprodukte. LBC besitzt und betreibt ein weltweites Netz von Terminals an den wichtigsten Standorten in den USA, in Europa und China und bietet Lade- und Entladeleistungen für alle Verkehrsträger. Den gesamten Ethos des Unternehmens liegt unser Fokus auf sozialverantwortlicher Unternehmensführung zugrunde. Wir sind bestrebt, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben und dafür zu sorgen, dass es in unserem Verantwortungsbereich kein gefährliches Produkt geben wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lbctt.com.

