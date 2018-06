Im Zeitraum Januar bis März 2018 gab es in Deutschland laut der AFC Risk & Crisis Consult GmbH (AFC) insgesamt 36 dokumentierte Rückruffälle von Lebensmitteln. Frisches Obst und Gemüse findet sich erfreulicherweise nicht in der Liste, so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV). Bildquelle: Shutterstock.com Am häufigsten betroffen waren verarbeitete...

