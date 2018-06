Das Beerensortiment bleibt in Deutschland auf Wachstumskurs. Besonders gilt dies für Strauchbeeren, denn diese erreichen in Deutschland mittlerweile eine Fläche von rund 8.900 ha. Alleine in den vergangenen sechs Jahren kamen nochmals 2.000 ha hinzu. DOGK Flyer. Bild AMI Heidelbeeren stehen im Sortiment an der Spitze. Auf sie geht jedes Jahr ein Großteil des...

Den vollständigen Artikel lesen ...