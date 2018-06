Der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim G7-Finanzministertreffen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Schutzzölle kritisiert. "Die Europäische Union wird jetzt stark reagieren und auch klug", sagte Scholz nach der Ankunft in Kanada. Die Entscheidung, Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU und Kanada zu verhängen, überschattet massiv das G7-Treffen im Bergort Whistler bei Vancouver. Er werde US-Finanzminister Steven Mnuchin bei dem Treffen klar machen, dass deutliche Gegenmaßnahmen folgen werden. "Das ist kein guter Tag für die transatlantischen Beziehungen", betonte Scholz.

Die EU-Kommission will Klage bei der Welthandelsorganisation WTO einreichen. Die EU-Vergeltungszölle sollen nach einer bereits bei der WTO eingereichten Liste auf US-Produkte wie Whiskey, Erdnussbutter, Motorräder, Jeans oder Tabakprodukte erhoben werden. Auch amerikanische Stahlerzeugnisse, Schiffe und Boote wären betroffen. Der geplante Zusatzzollsatz würde 25 Prozent betragen.

Kanadas Finanzminister Bill Morneau sagte der "Financial Post" zufolge, es sei absurd, dass zum Beispiel kanadische Stahlprodukte als ein Risiko für die Sicherheit der Vereinigten Staaten dargestellt würden - denn argumentiert wird mit Blick auf Zusatzzölle für Stahl- und Aluminiumprodukte: Diese könnten Arbeitsplätze in den USA gefährden. Auch Scholz nannte den "Hinweis darauf, dass es sich hier um nationale Sicherheit handelt, ziemlich fadenscheinig".

Die US-Entscheidung soll dazu führen, dass mehr heimischer Stahl verkauft und damit Jobs in den USA gesichert werden können. Die Maßnahme, die sich auch gegen Mexiko richtet, belastet massiv die Neuverhandlung des Freihandelsabkommens Nafta zwischen den USA und seinen beiden Nachbarländern Kanada und Mexiko.

Mit der Entscheidung von US-Präsident Trump stehen in der G7-Gruppe der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen nun sechs Staaten gegen einen - die anderen Mitglieder Deutschland, Japan, Italien, Frankreich, Großbritannien und Kanada bekennen sich zum freien und fairen Handel ohne Strafzölle zwischen den Partnern. Sie verurteilen jede Form von Protektionismus und Abschottung, da Handelskonflikte am Ende nur Arbeitsplätze kosten würden.

Es wurde erwartet, dass Scholz sich auch mit wichtigen Partnern wie Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire eng abstimmt in Whistler. Unklar war zunächst, ob beim G7-Treffen wegen der Marktturbulenzen im Zuge der politischen Krise in Italien und der bevorstehenden Vereidigung einer europakritischen Regierung über etwaige Notfallpläne diskutiert werden könnte. Die Bundesregierung ist spürbar bemüht, allen Anschein von Nervosität zu vermeiden.

Mit Blick auf den von den USA ausgelösten Handelskonflikt betonte Scholz, die EU-Kommission habe Reaktionen auf das falsche und rechtswidrige Vorgehen der US-Seite vorbereitet, "die allerdings entsprechend der internationalen Regeln ins Werk gesetzt werden und mit den notwendigen Fristen".

Zur Sprache soll in Whistler auch die Kritik am US-Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen kommen. "Wir glauben, dass es ein Abkommen ist, dass wichtig ist für eine friedliche Entwicklung in der Region", sagte Scholz. Die USA sind dabei, Sanktionen gegen den Iran wieder einzuführen. Damit werden europäische Unternehmen de facto vor die Wahl gestellt, ob sie mit dem Iran oder mit den USA Geschäfte machen wollen - denn das strenge US-Sanktionsrecht kann in den USA aktive europäische Unternehmen bestrafen, wenn sie im Iran Geschäfte machen. Gleiches gilt für Banken, die Investitionen im Iran absichern./ir/DP/zb

AXC0014 2018-06-01/05:40