Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besucht am Freitag (11.00) in Kiel das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Der CDU-Politiker will sich über die Arbeit und Rahmenbedingungen der Transplantationsmediziner informieren. Die Kieler Ärzte hätten einen exzellenten Ruf, sagte ein Sprecher des Uni-Klinikums. Anlass des Besuchs ist der am Samstag bevorstehende bundesweite Tag der Organspende.

In Deutschland fehlt es an Organspendern. Rund 10 000 Menschen stehen auf den Wartelisten für ein Spenderorgan. Im vergangenen Jahr erreichte nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) die Zahl der Organspender mit 797 einen Tiefpunkt. Weil im Todesfall oft mehrere Organe gespendet werden, erhielten 2700 Menschen eine Organspende.

Spahn will mit konkreten Maßnahmen die Rahmenbedingungen für die Organspende verbessern. Insbesondere der Organspende-Ausweise sei wichtig. Denn dieser schaffe Klarheit. "Ich habe mich entschieden und wünsche mir, dass mehr Menschen für sich eine Entscheidung treffen", betonte Spahn anlässlich des Tages der Organspende./mho/DP/she

