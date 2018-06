Entsendung eines Robotik-Experten von Japan und Launch von deutschen, italienischen, spanischen und französischen Websites

Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO:7272) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ab 1. Juni einen Mitarbeiter bei Yamaha Motor Europe anstellen wird, um europäischen Herstellern und Geschäftspartnern einen hochwertigeren Kundensupport und Produktvorschläge zu bieten.

Durch die Mitarbeiterentsendung an unsere europäische Vertriebsniederlassung ist Yamaha Motor in der Lage, Lösungen für Produktionslinien bereitzustellen, die führenden europäischen Herstellern schnellere und präzisere Automatisierungslösungen und Produktivitätssteigerungen liefern.

Darüber hinaus plant Yamaha Motor, die Website für Industrieroboter, die derzeit in englischer, chinesischer und japanischer Sprache verfügbar ist, schrittweise um deutsche, italienische, spanische und französische Seiten zu ergänzen. Diese Initiative wird die Unterstützung für die Automatisierung von Produktionsanlagen in ganz Europa stärken, indem Kunden detailliertere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen in ihren jeweiligen Sprachen bereitgestellt werden.

Yamaha Motor Europe ist zudem Aussteller bei der "automatica 2018", die am 19. Juni beginnt. Das Unternehmen wird die Automatisierung von Montageprozessen durch vollständig digitalisierte Produktionslinien, einschließlich Transportprozessen, vorführen.

Informationen zur Stellenbesetzung

Stellenbesetzung an der Tochtergesellschaft Yamaha Motor Europe N.V., Niederlassung Deutschland Geschäftsbereich IM, Yamaha Motor Europe, deutsche Zweigstelle

Standort: Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Deutschland

Anfragen: Telefon: +49-(0)2131-2013-520

Offizielle Website (Englisch): https://global.yamaha-motor.com/business/robot/

Zukunftspläne

19. bis 22. Juni 2018 Aussteller auf der automatica 2018

Deutschsprachige Website geht im Verlauf des Jahres 2018 live

Websites in italienischer, spanischer und französischer Sprache folgen 2019

Industrieroboter von Yamaha Motor

Der externe Vertrieb begann 1984, zunächst mit den CAME-Robotern, die für Yamaha Motors eigene Motorradfertigung entwickelt und eingesetzt wurden. Das Angebot von Industrierobotern von Yamaha Motor umfasst derzeit eine Vielfalt an Produkten, von einachsigen bis zu artikulierten Robotern, die der Automatisierung von Produktionsprozessen in Branchen wie Automobil, Elektrik, Elektronik und Lebensmittel dienen. Im Jahr 2016 führte Yamaha Motor seine "Advanced Robotics Automation Platform" ein, die die Steuerung von ganzen Produktionslinien integriert und vollständig digitalisierte Produktionsstätten ermöglicht. 2017 begann Yamaha Motor mit der Entwicklung von ferngesteuerten Managementsystemen für Industrieroboter in Kooperation mit der Yamaha Corporation, deren Stärken im Bereich Industrie-Router liegen.

[Referenz] Yamaha Motor Robotics (Einführungsvideo)

To a Future Created by Robotics (1:48) https://youtu.be/hdq3JRLGmHs

