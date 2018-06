Wer den modernen Kapitalismus verstehen will, muss ihn "lesen" lernen: Unternehmer, Investoren und Konsumenten imaginieren eine Zukunft, die es noch gar nicht gibt - und treiben die Gegenwart über sich selbst hinaus.

Die Wirtschaft gilt uns als Inbegriff von Rationalität. Investoren und Unternehmer maximieren ihren Nutzen, indem sie ihre Entscheidungen auf Grundlage ausgefeilter mathematischer Modelle treffen. Der Soziologe Max Weber sprach zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom modernen Kapitalismus als einem "stahlharten Gehäuse", das alle Akteure in den Modus der rationalen Kalkulation zwingen würde.

Tatsächlich beschreibt dieses Bild allenfalls einen Teil der modernen Wirtschaft. Wirtschaftsakteure treffen in die Zukunft gerichtete Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Erwartungen. Die Zukunft ist jedoch offen und daher ungewiss. Sie ist durch genuine Neuheit geprägt, durch Entwicklungen, die nicht bereits in dem Bestehenden enthalten, sondern einzigartig sind. Das galt seinerzeit für den Telegrafen und gilt heute für die künstliche Intelligenz. Selbst wenn diese Einzigartigkeit nicht besteht, sind bedeutende Entscheidungssituationen so komplex, dass es unmöglich ist, sämtliche relevanten Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Dies funktioniert allenfalls in wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern. In Wirklichkeit sind Erwartungen nicht durch die Daten der Vergangenheit determiniert. Wie aber können wir Entscheidungen verstehen, die durch fundamentale Ungewissheit gekennzeichnet sind, bei denen rationale Kalkulation also gar nicht möglich ist?

Die Antwort lautet: als Fiktionen! Akteure handeln auf Grundlage von Erwartungen, in denen sich ihre Vorstellungen des zukünftigen Zustands der Welt spiegeln. Diese imaginierten Zukünfte informieren Entscheidungen unter Bedingungen von Ungewissheit. Und möglicherweise prägen sie genau dadurch die Zukunft. Innovationen verdeutlichen dies. Schon der Ökonom Joseph Schumpeter sah in seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, dass eine Innovation zunächst lediglich in der Imagination des Unternehmers besteht. Gewissermaßen als Wunschbild. Dieser ändert die Faktornachfrage so, als ob die Innovation bereits realisiert wäre und bringt so - wenn erfolgreich - die Imagination tatsächlich in die Welt.

Studien, die die Praxis von Innovationsprozessen beleuchten, bestätigen Schumpeter. Am Anfang von Innovationsprozessen stehen "promissorische Geschichten", Versprechen, mit denen eine bestimmte technologische Zukunft ausgemalt wird und oft auch als unvermeidbar dargestellt wird. Es entsteht eine Agenda, in der der Weg in diese Zukunft gezeigt wird und die den einzelnen Akteuren wie in einem Roman ihre Rollen zuweist. Wenn die Geschichte als glaubhaft erscheint, folgen ihr die Investoren. Die derzeitige Diskussion um die künstliche Intelligenz zeigt diese narrative Konstruktion gegenwärtiger Entscheidungen durch Imaginationen der Zukunft.

Am Anfang von Innovationsprozessen weiß niemand, ob ihnen Erfolg beschieden sein wird. Es gibt kein Wissen ...

