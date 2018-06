Die Lufthansa will ihr Personal erneuern. Tausende Mitarbeiter müssen künftig digital denken und handeln oder gehen. Die Airline ist damit Vorreiter und Blaupause für viele andere deutsche Unternehmen.

Was der Lufthansa gerade besonders wichtig ist, zeigt sie alle zwei Jahre in Berlin auf der Internationalen Luftfahrtaustellung (ILA). Im Jahr 2010 präsentierte sie dort den riesigen Airbus A380 mit der neuen First Class, 2016 stellte sie den sparsamen Kurzstreckenjet A320neo vor.

In diesem Jahr verzichtete die Linie darauf, ein neues Flugzeugmodell vorzuführen. Stattdessen hielten Ende April allerlei Experten Vorträge zum erklärten Lieblingsthema von Konzernchef Carsten Spohr: dem Umbau der Fluglinie von einem durch Ingenieure geprägten Industriebetrieb zum "digital denkenden Markenartikler mit angeschlossener Airline".

Vier Stunden brauchten eine Frau sowie acht Männer in marineblauen Anzügen und weißen Hemden, um zu erklären, was das konkret bedeutet. Unter dem Schlagwort "Hospitality 4.0" stellten sie neue Reiseextras für Passagiere vor, sie zeigten neue Apps und Features für das Vielfliegerprogramm Miles & More sowie einen Service zum schnellen Auffinden von Geräten und Ersatzteilen. Mit der Digitalisierung, so ihre Botschaft, geht es bei der Lufthansa so richtig voran. Sie macht die Abläufe schneller, die Passagiere glücklicher, die Fluglinie erfolgreicher.

Zu den Folgen für die Beschäftigten der Fluglinie sagte die fröhliche Digitaltruppe in Berlin nichts. Wie gravierend diese sind, hatte Personalchefin Bettina Volkens zwei Wochen vor der Messe bei einem internen Führungskräftetreffen skizziert. Der digitale Aufbruch, so ihr Befund, sei nur mit Personal zu machen, das technisch voll auf der Höhe ist und zudem unter Zeitdruck agil in virtuellen internationalen Teams arbeiten kann. Klassisches Airline-Wissen wie Crewplanung und Rechnungsmanagement werde weniger wichtig. Der Konzern müsse deshalb einen großen Teil seiner Angestellten in der Verwaltung und dem unter der Marke Lufthansa betriebenen Fluggeschäft erneuern. 200 neue Beschäftigte sollen dazukommen. 3200 vorhandene Arbeitskräfte will Volkens mit "attraktiven Angeboten" zu Veränderungen in eigener Sache motivieren. Sie sollen sich weiterbilden, im Konzern auf eine andere Stelle wechseln oder diesen mit einer Abfindung verlassen.

Die Initiative soll ein Problem lösen, vor dem derzeit weltweit fast alle Unternehmen stehen. Die Digitalisierung stellt bestehende Geschäftsmodelle auf den Kopf, sie verändert die meisten Jobs und macht viele schlicht überflüssig. Dass sich der Wandel nicht darin erschöpft, ein paar Apps zu programmieren und Büros in Spielwiesen im Teletubby-Design zu verwandeln, wird derzeit in vielen deutschen Unternehmen spürbar. Der Umbau unter der Oberfläche kostet Tausende Bürojobs und droht die Arbeitswelt tief zu spalten.

Einige Unternehmen haben bereits konkrete Schritte eingeleitet. So hat etwa die Commerzbank angekündigt, dass ihr angestrebter Umbau zum Technologieunternehmen 9600 Stellen überflüssig macht. In vor allem digitalen Wachstumsfeldern sollen dagegen lediglich 2300 neue Jobs entstehen. Da künftig wohl nicht mehr genügend Arbeit für alle da sein wird, haben sich Top-Manager wie Siemens-Chef Joe Kaeser und Telekom-Boss Timotheus Höttges bereits dafür ausgesprochen, über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken.

Tatsächlich kommen aktuelle Prognosen und Studien zu dramatischen Ergebnissen. Die Berater von McKinsey ...

