Bettina Volkens, Personalchefin der Lufthansa, über den Personalumbau und darüber, welche Fähigkeiten sie künftig von Mitarbeitern erwartet.

WirtschaftsWoche: Frau Volkens, Sie hatten zuletzt ein volles Programm: Tarifeinigung mit Piloten und die Eingliederung von Teilen der Air Berlin. Nun planen Sie einen Personalumbau der Verwaltung. War Ihnen langweilig?Bettina Volkens: (Lacht) Nein. Meine Arbeit ist das Gegenteil von langweilig. Unser Ziel ist klar definiert: Wir wollen, dass Lufthansa erfolgreich bleibt. Unser Markt ändert sich immer schneller. Also müssen auch wir uns ändern und anders arbeiten als bisher. Darum geht es uns bei dem geplanten Umbau. Nicht um Personalabbau.

Ihr Unternehmen will 3200 Mitarbeitern dazu bringen, sich beruflich zu verändern. Als eine Möglichkeit nennen Sie "eine Zukunft außerhalb des Unternehmens". Ist das nicht ein anderes Wort für Entlassung?Es wird keine Entlassungen geben. Was wir machen ist, dass wir mit allen 3200 administrativen Mitarbeitern der Deutschen Lufthansa AG über ihre Entwicklungsmöglichkeiten sprechen werden. Wir haben tolle Mitarbeiter und wir brauchen deren Erfahrung. Aber wir brauchen eben auch einen guten Mix aus unterschiedlichen Kompetenzen, Haltungen und Sichtweisen, um mit den Veränderungen in unserem Umfeld mitgehen zu können und weiterhin ganz vorne in der Branche mitzuspielen.

Die Welt verändert sich. Meine Botschaft ist: Wir müssen beweglich bleiben. Jeder Einzelne muss bereit sein, ein Leben lang zu lernen und seine bisherige Arbeitsweise immer wieder zu hinterfragen. Dazu gehört auch der Wille, im Beruf etwas ganz anderes zu tun. Natürlich wird das nicht bei allen Mitarbeitern der Lufthansa möglich sein. Umgekehrt wollen wir auch etwa 200 neue Mitarbeiter mit zusätzlichen Kompetenzen ins Unternehmen holen. Dazu müssen wir Bewegung erzeugen, um Rotation und Fluktuation zu ermöglichen.

Schließen Sie einen Personalabbau aus?Betriebsbedingte Kündigungen schließen wir aus, ein freiwilliges Ausscheiden natürlich nicht. Kommen beide Seiten zu dem Schluss, dass eine Perspektive außerhalb des Unternehmens vielversprechender ist, bieten wir Hilfe und Beratung bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...