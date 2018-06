Wo Reibung oder Verschleiß verringert werden sollen, zum Dämpfen oder Kühlen: In vielen Prozessen werden Schmiermittel benötigt. Sie bestehen hauptsächlich aus einer Basisflüssigkeit, meistens Öl, und sogenannten Additiven. Bei der Zusammensetzung der Schmierstoffe geht die Swd Lubricants bewusst auf Kundenwünsche ein. Mit Produktionskapazitäten bis 80.000 Tonnen pro Jahr erfüllt der Schmiermittelhersteller aus Duisburg individuelle Anfertigungen für Motorenöl oder Kühlschmiermittel für die Metall verarbeitende Industrie sowie für sogenanntes Schalöl in der Bauindustrie. Alle Produkte des Unternehmens erfüllen die strengen internationalen ISO/TS 16969 Qualitätsstandards.

Wichtiger Bestandteil dieser Standards ist die Produktrückverfolgbarkeit. Daher setzt das Team von Folkert Gäbler, Produktions- und Einkaufsleiter sowie Prokurist beim größten Schmierstoffhersteller in Nordrhein-Westfalen, den Continuous-Inkjet-Drucker von Bluhm Systeme zur Kennzeichnung seiner Produkte mit Chargeninformationen, Produktionsauftragsnummern und Abfülldaten ein. Die individuelle Beschriftung kann entweder in verschlüsselter Form oder in Klarschrift aufgebracht werden. Der Drucker wurde dazu direkt in die Abfüll- und Verpackungsanlage integriert. Er besteht aus einer Steuerungseinheit und einem direkt am Band sitzenden Druckkopf.

