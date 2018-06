Gigaset veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal 2018 und bestätigt positiven Ausblick DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Gigaset veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal 2018 und bestätigt positiven Ausblick 01.06.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemeldung München, 1. Juni 2018 Gigaset veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal 2018 und bestätigt positiven Ausblick * Geschäftsfelder Business Customers und Mobile Devices mit Umsatzsteigerungen im ersten Quartal * Konzernumsatz gesamt aufgrund anhaltend herausforderndem Umfeld im Bereich Consumer Products mit EUR 51,1 Mio. rückläufig (Q1 2017: EUR 58,4 Mio.) * Zukunftsgeschäftsfelder sollen deutlichen Umsatzbeitrag leisten, Investitionsfinanzierung in Höhe von EUR 20 Mio. genehmigt * Ausblick unverändert positiv Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Durch das rückläufige Marktumfeld im Geschäft mit Consumer Products ist der Konzernumsatz im Berichtszeitraum auf EUR 51,1 Mio. (Vj. EUR 58,4 Mio.) gesunken. Das Ergebnis aus Kerngeschäft vor planmäßigen Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich auf EUR 1,5 Mio. (Vj. EUR 3,1 Mio.), wobei sich der in Folge der Restrukturierung gesunkene Personalaufwand positiv auf das Ergebnis von Gigaset auswirkte. Die Marketingkosten legten durch höhere Ausgaben vor allem für neue Produkte leicht zu. "Wir sind weiter mit einem herausfordernden Umfeld in unserem Kernmarkt Europa konfrontiert. Trotz dem Zugewinn von Marktanteilen in wichtigen Teilmärkten mussten wir Umsatzeinbußen hinnehmen. Auf die veränderten Marktbedingungen haben wir während der letzten Jahre konsequent reagiert, unseren Konzern entsprechend umgebaut und Zukunftsgeschäftsfelder für Gigaset definiert, die bereits ab 2018 sukzessive zum Konzernwachstum beitragen sollen. Wir befinden uns in einer Phase der Transformation und werden zunehmend die Früchte unserer operativen Strategie ernten", so Klaus Weßing, CEO von Gigaset. "Die durch den Aufsichtsrat im April 2018 genehmigte Investitionsfinanzierung in Höhe von EUR 20 Mio. gibt uns zusätzlichen finanziellen Spielraum, neue Produktfelder und Umsatzpotenziale für Gigaset schneller zu erschließen." Umsatz nach Geschäftsbereichen Im Bereich Consumer Products erzielte Gigaset im ersten Quartal 2018 einen Umsatz von EUR 37,2 Mio. (Vj. EUR 45,9 Mio.). Der Umsatzrückgang resultiert vor allem aus der anhaltenden Schwäche in den wichtigsten Absatzmärkten. Gigaset bleibt jedoch auch weiterhin Marktführer in Europa und konnte seine Marktanteile im Geschäft mit Schnurlostelefonen in den vier wichtigsten Absatzmärkten Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden auch im ersten Quartal weiter um 4,1 % in Einheiten und 1,6 % in Bezug auf den Umsatz ausbauen. Im Bereich Business Customers wurden EUR 11,7 Mio. (Vj. EUR 10,7 Mio.) Umsatz erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 9,4 % gegenüber dem Vorjahr. Den Hauptbeitrag hierfür lieferte die Region Deutschland, gefolgt von Italien und Frankreich. Betrachtet nach Produktsegmenten trugen vor allem die DECT-Basisstationen der N-Serie sowie die IP-Tischtelefone der Serie Maxwell merkbar zum Wachstum bei. Mit Home Networks wurden EUR 0,3 Mio. (Vj. EUR 0,6 Mio.) Umsatz erzielt. Der Smart Home-Markt soll nach Einschätzung von Experten zukünftig deutlich wachsen, wovon Gigaset profitieren wird. Um diesen Markt zu adressieren wurden vier neue Aktionsbundles zum Preis von je 79 Euro entwickelt, die jeweils ein konkretes Sicherheitsbedürfnis bedienen: Schutz vor Feuer, Wasser, Einbrechern oder mehr Komfort. Die Bundles sind seit Mai 2018 in Deutschland verfügbar. Der im Bereich Mobile Devices erzielte Umsatz erhöhte sich um knapp 50 % auf EUR 1,9 Mio. (Vj. EUR 1,3 Mio.). Das Portfolio an Smartphones soll kontinuierlich weiter ausgebaut werden. Ende Mai 2018 stellte das Unternehmen drei neue Smartphones vor. Die Modelle GS100, GS180 und GS185 bedienen im Value-for-Money-Segment die Preispunkte zwischen 120 und 160 Euro. Das Gigaset GS185 ist zudem das erste in Deutschland produzierte Smartphone. Durch dieses Alleinstellungsmerkmal will das Unternehmen neue Umsatzpotentiale heben. Ausblick unverändert positiv Auch im Jahr 2018 setzt Gigaset seinen Fokus auf die Neuausrichtung des Unternehmens. Dies bedeutet, Gewinnung von Marktanteilen im Consumer Geschäft, Ausweitung des Umsatzes des Bereiches Business Customers, weiterer Ausbau des eigenen Smartphone-Geschäfts im Bereich Mobile Devices und den Ausbau von Home Networks sowie weiterer neuer Geschäftsbereiche, wie z. B. Smart Care und Future Communications. Die Ausgaben im Bereich Marketing und für Investitionen werden auch in 2018 wieder eine wesentliche Rolle spielen. Der Konzern erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr: * Eine Steigerung des Umsatzes gegenüber 2017 in Höhe eines hohen einstelligen Millionenbetrages durch das Smartphone Geschäft und den Ausbau der neuen Geschäftsbereiche. Dabei wird in dem Segment Deutschland eine Umsatzsteigerung in Höhe eines mittleren bis hohen Millionenbetrages, in dem Segment Europa ein rückläufiger Umsatz in Höhe eines mittleren Millionenbetrages und in dem Segment Rest der Welt wiederum eine Steigerung in Höhe eines mittleren bis hohen Millionenbetrages erwartet. * Die Gesellschaft erwartet ein Ergebnis aus Kerngeschäft vor Abschreibungen zwischen EUR 20 Mio. und EUR 28 Mio. Die operative Entwicklung ist durch weiter rückläufige Rohergebnisse im Bereich Consumer Products, steigende Rohergebnisse im Bereich Business Customer und Home Networks sowie eine Ausweitung der Ausgaben für Entwicklung und Marketing geprägt. * Ein aufgrund der erheblichen Investitionen sowie nachlaufende Ausgaben für Sozialplan und zurückgestellte Beträge für Risiken aus zurückliegenden Betriebsprüfungen der Vorjahre erwartet die Gesellschaft einen negativen Free Cashflow in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages. Kennzahlen im Überblick EUR Mio. 01.01.-31.03- 01.01.-31.03- .2018 .2017 Konzernumsatz 51.120 58.428 Ergebnis des Kerngeschäfts vor 1.515 3.076 Abschreibungen (EBITDA) Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern -1.669 -413 (EBIT) Konzernjahresfehlbetrag -1.525 -1.515 Free Cashflow -23,2 -26,4 Ergebnis je Aktie (verwässert in EUR) -0,01 -0,01 EUR Mio. 31.03.2018 31.12.2017 Bilanzsumme 197,1 226,9 Konzerneigenkapital 22,1 24,1 Eigenkapitalquote (in %) 11,2 10,6 Mitarbeiterzahl 855 930 Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechender Weise auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt. Informationen für Investoren finden Sie auf unsere Homepage. 01.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gigaset AG Bernhard-Wicki-Straße 5 80636 München Deutschland Telefon: +89 444456 - 866 Fax: +89 444456 - 930 E-Mail: info@gigaset.com Internet: www.gigaset.com ISIN: DE0005156004 WKN: 515600 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691127 01.06.2018

ISIN DE0005156004

AXC0030 2018-06-01/06:59