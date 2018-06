Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Nationen droht zu eskalieren. Nachdem die Trump-Regierung unter anderem Unternehmen aus der EU Strafzölle aufgebrummt hat, formiert sich Widerstand - nicht nur in Europa.

Die EU, Kanada und Mexiko bringen sich gegen die von den USA verhängten Importzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte in Stellung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz verurteilte im Vorfeld eines Treffens der G7-Finanzminister in Kanada die Zölle als falsch und rechtswidrig. "Die Europäische Union wird jetzt stark reagieren und auch klug". Die EU-Kommission sei vorbereitet. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte in Berlin, die Europäer würden gemeinsam und entschlossen handeln. "Dies schließt mögliche Gegenmaßnahmen mit ein."

Die Regierung Kanadas und Mexikos, die mit den USA über das von Präsident Donald Trump scharf kritisierte Freihandelsabkommen Nafta verhandeln, wurden konkreter: Sie kündigten Vergeltungszölle auf US-Importe an. Trump gab sich unbeeindruckt. "Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hat heute folgende Botschaft erhalten: Die Vereinigten Staaten werden einem fairen Abkommen zustimmen, oder es wird überhaupt kein Abkommen geben", erklärte er am späten Donnerstagabend.

Die Abgaben von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium gelten ab Mitternacht US-Ostküstenzeit (06.00 Uhr MESZ diesen Freitag). Trump begründet die Maßnahmen mit der nationalen Sicherheit und beruft sich auf ein Gesetz von 1962. Die USA hatten die 28 EU-Staaten sowie Kanada und Mexiko zunächst für zwei Monate von den Zöllen ausgenommen. Für eine dauerhafte Ausnahmeregelung fordert ...

