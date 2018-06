The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0VAB4 ERSTE GP BNK 12-18FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU0000IFXHI3 INTL FIN. CORP. 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0023560 AMP BANK 2018 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A0S8975 DG HYP IS.A.907 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4GC0 LB.HESS.THR.CARRARA03B/13 BD00 BON EUR N

CA WL1G XFRA DE000NWB16S8 NRW.BANK IS.A.16S 14/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011437367 DANONE 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US03523TAV08 ANH.-BUSCH INBEV 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0939588298 TOKYO, METROPOLIS 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA CA136069CV11 CIBC 08/23 FLR MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA XS1812086947 TOYOTA MOT.FIN 18/20 FLR BD02 BON EUR N

CA NLUA XFRA LU0100634004 NORDLUX PRO 100 FD00 EQU EUR N