The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XCAY US76112NAA28 RESIDENTIAL RE 2012 - SI CLS3 KYB0 BON USD N

CT XCAY US76112NAB01 RESIDENTIAL RE 2012 - SI CLS5 KYB0 BON USD N