Vincent Uhr: Hamborner REIT Preiswerte, dividendenstarke Aktien ohne größere operative Probleme zu bekommen, ist in Zeiten von jahrelang steigenden Börsen nicht ganz leicht. Die Hamborner REIT (WKN: 601300) könnte jedoch noch eine dieser raren Gelegenheiten sein. Der REIT investiert hierbei nach eigenen Angaben ausschließlich in renditestarke Gewerbeimmobilien und konnte die Leerstandsquote im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 von 1,4 % auf 1,0 % drücken. Von operativen Problemen daher keine Spur. Zudem konnte der Immobilienverwalter zuletzt eine Dividende je Aktie in Höhe von 0,45 Euro je Aktie ausschütten, was bei derzeitigen Kursen (28.05.2018) von 9,11 Euro einer Dividendenrendite von 4,93 % ...

