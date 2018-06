Der amerikanische Finanzdienstleister United Bankshares, Inc. (ISIN: US9099071071, NASDAQ: UBSI) wird eine Quartalsdividende von 0,34 US-Dollar ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 36,80 US-Dollar (Stand: 31. Mai 2018) eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent. Aktionäre erhalten die Dividende am 2. Juli 2018 (Record date: 8. Juni 2018). Im ...

