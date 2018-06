Die bunte ideologische Mischung in der neuen italienischen Regierung lässt sich auf drei Prämissen verdichten: eine schlanke Bürokratie, keine Angst vor hohen Schulden und den Glauben an die Verhaltensökonomie.

Am Ende dieses selbst für die Verhältnisse italienischer Politik eher ungeordneten Verfahrens zu einer Regierungsbildung steht vor allem die Frage: Und jetzt, Europa? Mit dem Verzicht auf den ursprünglich als Finanzminister vorgesehenen Paolo Savona, einem harten Euro-Kritiker, haben die italienischen Wahlgewinner Fünf Sterne und Lega im zweiten Anlauf offenbar eine Regierung unter Führung von Giuseppe Conte gebildet. Damit dürfte die Unsicherheit an den Märkten weitergehen: Schon in den vergangenen Tagen waren wegen der Angst vor den Auswirkungen des politischen Chaos die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen in Rekordtempo gestiegen, genauso wie die Angst vor einer Neuauflage der Eurokrise. Dieses dürfte mit Aussichten auf die neue Regierung nun nicht grundsätzlich anders werden.

Zwar liegen die Finanzmarktteilnehmer und Europapolitiker, die vor dieser Regierung warnen in einer Sache falsch: Es ist nicht so, als ob diese Regierung sich nicht intensiv mit Wirtschaftspolitik befasst hätte. Wenn man sich allerdings mit den Köpfen beschäftigt, die diese zu erwartende Wirtschaftspolitik prägen, stellt man sehr wohl fest: zu den Prämissen der bisher in Euro-Land vorherrschenden Wirtschaftspolitik passen sie tatsächlich nicht. Was also kommt da auf Europa zu?

Das wird offiziell von zwei Männern abhängen, inoffiziell aber von einigen Männern und einer Frau mehr. Offiziell werden Giuseppe Tria als Finanzminister und eben jener umstrittene Paolo Savona als Europaminister vor allem die Linie gegenüber den Euro-Partnern vorgeben. Während Savona ein strammer Kritiker der bisherigen Euro-Politik ist, die er als "deutschen Käfig für Italien" sieht, ist Tria eher pragmatisch. Zwar veröffentlichte er im vergangenen Jahr ein Buch, in dem er die Austeritätspolitik als Problem und nicht als Lösung der Euro-Krise beschrieb und ein Investitionsprogramm forderte. "Insgesamt ist er aber als Mainstream-Ökonom bekannt", sagt der Analyst Lorenzo Codegno. Parteipolitisch ist Tria unabhängig, wirkte bislang meist im Umfeld der sogenannten Mitte-Rechtsparteien Lega und Forza Italia.

Die Fünf Sterne und ihre Liebe zur Verhaltensökonomie

