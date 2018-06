Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen "klassischen", umhausten Roboterapplikationen und der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) ist, dass Kollisionen zwischen Maschine und Mensch ein reales Szenario sein können. Sie dürfen jedoch zu keinen Verletzungen führen. Damit stellt die MRK neue Anforderungen an die Sicherheit von Arbeitsplätzen. Voraussetzungen für ein verletzungsfreies Miteinander sind zum einen zuverlässige Steuerungen und intelligente, dynamische Sensoren am Roboter selbst. Der Roboter fühlt oder erkennt also, wenn oder bevor es zu einer Kollision kommt. Zum anderen müssen durch normative Grundlagen verlässliche Sicherheits-Standards gesetzt sein.

Hier klaffte lange eine normative Lücke, die erst 2016 durch die Veröffentlichung der Technischen Spezifikation ISO/TS 15066 "Robots and Robotic Devices - Collaborative industrial robots" geschlossen werden konnte. Im Dokument sind zum einen vier Kollaborationsarten als Schutzprinzipien genauer beschrieben. ...

