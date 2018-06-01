FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US 5HEE IE00BF92LV92
START RESTART AUCTION: 08:50
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:04
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OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US 5HEE IE00BF92LV92
START RESTART AUCTION: 08:50
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:04