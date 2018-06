DAX - Bodenbildung bei 12.550 Punkten? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Im Mittwochshandel war der DAX noch an den Widerstand bei 12.820 Punkten gestiegen und hatte sich damit die Chance offengehalten, die Erholung seit dem Einbruch auf 12.580 Punkte fortzusetzen. Allerdings demonstrierten die Bären gleich zu Beginn des gestrigen Handels, wer aktuell das Sagen hat und sorgten mit einer Verkaufswelle und dem dynamischen Bruch der 12.720 Punkte-Marke für die direkte Fortsetzung des Abwärtstrends der letzten Tage. In der Spitze brach der DAX bis 12.550 Punkte ein und unterschritt die wichtige Unterstützung bei 12.660 Punkten somit ein weiteres Mal deutlich. Von einem Pullback an diese Ausbruchsmarke kann also...

