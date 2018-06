Philipp Arnold, Head of Sales Western Europe Raiffeisen Centrobank Beim diesjährigen Zertifikate Award Austria konnte die RCB mit dem Index-Zertifikat auf den ATX Family diese Kategorie für sich entscheiden. Grund genug das Zertifikat kurz vorzustellen: Der ATX Family Index wird seit Februar 2018 von der Wiener Börse berechnet und enthält nur Unternehmen, an denen Gründerfamilien, Vorstände oder Aufsichtsratsmitglieder zwischen 25 % und 75 % der Aktien halten. Die aktuelle Zusammensetzung besteht aus 14 österreichischen Unternehmen verschiedenster Branchen. Derzeit am höchsten gewichtet sind: Andritz , Mayr-Melnhof , SBO , AT&S sowie Palfinger . Das Index-Zertifikat ist eine einfache Möglichkeit, um ohne Laufzeitbegrenzung und 1:1 von...

