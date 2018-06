Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Der Beschäftigungsmotor in den USA läuft weiter rund, doch das Lohnwachstum bleibt gebremst. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen für Mai mit einem Zuwachs von 190.000 zusätzlichen Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Im April hatte sich das Jobwachstum auf 164.000 Stellen etwas abgeschwächt. Für die Arbeitslosenquote wird ein stabiler Wert von 3,9 Prozent vorhergesagt, für die Stundenlöhne ein Plus von 0,2 Prozent. Im Zuge des anhaltenden Konjunkturaufschwungs setzt sich der Aufwärtstrend am US-Arbeitsmarkt fort. Schwankungen seien dabei nicht unüblich, meinen die Postbank-Ökonomen. Besondere Beachtung verdiene die Lohndynamik. Selbst wenn es ein Plus von 0,3 Prozent geben würde, wären schon mehrere Anstiege dieser Größenordnung erforderlich, um einen ernsthaft zunehmenden Lohndruck in der US-Wirtschaft zu konstatieren. Die Lohnentwicklung sei gemessen an der Beschäftigungslage bisher verhalten geblieben, merken auch die Volkswirte der Berliner Sparkasse an. Hohe Beschäftigungszuwächse bei noch moderatem Wachstum kennzeichneten eine zwar gute, aber nur wenig produktivitätsgetriebene Wirtschaftsentwicklung.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +164.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 58,1 Punkte zuvor: 57,3 Punkte 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.711,60 +0,23% Nikkei-225 22.244,97 +0,19% Hang-Seng-Index 30.449,19 -0,06% Kospi 2.438,67 +0,59% Shanghai-Composite 3.077,93 -0,57% S&P/ASX 200 5.993,00 -0,31%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die teilweise zu beobachtenden moderaten Gewinne erklären Marktteilnehmer eher als Gegenreaktionen auf die jüngsten teils kräftigen Verluste. Neue Nachrichten, die für steigende Kurse sprechen, gibt es nicht. Der von Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China hat sich im Mai zum Vormonat nicht verändert und deutet mit einem Stand von 51,1 weiter auf Expansion hin. Dass ab sofort auch in Schanghai notierte Aktien in die viel beachteten Indizes von MSCI aufgenommen werden, sorgt zumindest am breiten Markt für keine erkennbaren positiven Impulse. Über den chinesischen Börsen schwebt weiter das Thema Handelskonflikt mit den USA, zumal die USA nun auch ernst machen mit ihren Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU. Verkauft würden in Tokio unter anderem Aktien aus dem Reedereisektor angesichts der von den USA weiter forcierten Maßnahmen gegen zu hohe Importe, heißt es. Nachdem bekannt geworden ist, dass der aktivistische US Investor Valuecct Capital einen 5-Prozent-Anteil an Olympus erworben hat, steigt der Kurs um knapp 4 Prozent. Samsonite gewinnen in Hongkong 9,3 Prozent, nachdem der Samsonite-Chef nun das Handtuch geworfen hat. Die Aktie war zuletzt im Zuge einer sogenannten Short-Attacke durch Blue Orca Capital stark gefallen, wobei unter anderem CEO Ramesh Tainwala vorgeworfen wurde, zu Unrecht einen Doktortitel zu tragen. Außerdem war darin von einer zweifelhaften Rechnungslegung bei dem

US-NACHBÖRSE

Lululemon Athletica verteuerten sich auf Nasdaq.com um 6,2 Prozent, nachdem der Anbieter von Sportbekleidung mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Für Costco Wholesale ging es um 2 Prozent nach unten. Der Einzelhändler übertraf mit einem Gewinn von 750 (Vorjahr: 700) Millionen Dollar die Konsensschätzung knapp, verfehlte sie aber umsatzseitig trotz einer 12-prozentigen Steigerung auf 31,62 Milliarden Dollar. Gamestop gaben um 3 Prozent nach. Die Einzelhandelskette für Computerspiele enttäuschte wie Costco beim Umsatz. Ulta Beauty büßten 4,6 Prozent ein. Der Betreiber von Schönheitssalons erfüllte zwar umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen, Marktteilnehmer registrierten aber eine nachlassende Dynamik beim Wachstum des flächenbereinigten Umsatzes. Workday fielen um 3,3 Prozent nach im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Resultaten. Besser als von Analysten geschätzt entwickelte sich das Geschäft von Zuora, einem Anbieter von Unternehmenssoftware. Der Kurs legte darauf um 7 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.415,84 -1,02 -251,94 -1,23 S&P-500 2.705,27 -0,69 -18,74 1,18 Nasdaq-Comp. 7.442,12 -0,27 -20,34 7,80 Nasdaq-100 6.967,73 -0,12 -8,64 8,93 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.370 Mio 852 Mio Gewinner 1.095 2.411 Verlierer 1.885 570 unverändert 116 93

Schwächer - Im Fokus standen die neuen Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump für Aluminium und Stahl aus der EU, Kanada und Mexiko erlassen hat. Teilnehmer befürchteten deswegen zunehmende Handelskonflikte und weltweiten Protektionismus, zumal auch die Verhandlungen mit China noch laufen. Das sorgte für Spekulationen auf niedrigere Unternehmengewinnen, rasch steigende Inflation und ein Abwürgen des weltweiten Wachstums. Vor allem die Aktien von großen Produzenten und weltumspannend agierenden Unternehmen wurden verkauft. Stahl- und Aluminiumwerte waren Profiteure der neuen Strafzölle. US Steel gewannen 1,7 Prozent und Nucor 0,1 Prozent. Die Harley-Davidson-Aktie fiel um 2,1 Prozent. Die Produkte des Motorradbauers gehören zu denen, die die EU mit Gegenzöllen belegen will. Unter den Aktien von Unternehmen, die von den US-Zöllen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, verloren Caterpillar 2,3 Prozent und Boeing 1,7 Prozent. General Motors (GM) schossen um 12,9 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern Softbank investiert über seinen Vision Fund 2,25 Milliarden US-Dollar in die General-Motors-Tochter GM Cruise Holdings LLC. Daneben blieb die Italien-Krise im Bewusstsein der Akteure und drückte vor allem die Bankenwerte.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,42 2,0 2,40 122,1 5 Jahre 2,68 0,0 2,68 75,9 10 Jahre 2,85 -0,8 2,86 40,3

US-Anleihen konnten sich leicht erholen nach den Verlusten am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um knapp 1 Basispunkt auf 2,85 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:46 % YTD EUR/USD 1,1675 -0,2% 1,1693 1,1713 -2,8% EUR/JPY 127,34 +0,1% 127,20 127,32 -5,9% EUR/GBP 0,8796 -0,0% 0,8797 0,8782 -1,1% GBP/USD 1,3273 -0,1% 1,3292 1,3332 -1,8% USD/JPY 109,08 +0,3% 108,78 108,72 -3,1% USD/KRW 1076,30 -0,4% 1081,14 1075,91 +0,8% USD/CNY 6,4168 +0,1% 6,4103 6,4016 -1,4% USD/CNH 6,4133 +0,0% 6,4105 6,3988 -1,6% USD/HKD 7,8453 +0,0% 7,8445 7,8476 +0,4% AUD/USD 0,7541 -0,3% 0,7566 0,7589 -3,5% NZD/USD 0,6994 -0,1% 0,6998 0,7003 -1,5% Bitcoin BTC/USD 7.500,55 -0,9% 7.571,19 7.584,70 -45,1%

Der Euro konnte die Vortagesgewinne halten. Er wurde mit 1,1690 Dollar bezahlt. Dabei halfen dem Euro starke europäische Inflationsdaten, die die EZB in ihren Plänen bestärken könnten, ihre expansive Geldpolitik aufzugeben.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,90 67,04 -0,2% -0,14 +12,0% Brent/ICE 0,00 77,59 0% 0,00 +18,9%

Uneinheitlich - Hintergrund war die Unsicherheit in Bezug auf das weitere Vorgehen der Opec. "Die Erwartung, dass das Kartell die Förderung auf der Sitzung im Juni anheben könnte, hatte die Preise zuletzt nach unten geschickt", sagte Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management. Diese Erwartung habe sich etwas relativiert. Seit der Fördermengenbegrenzung im Januar 2017 ging es für die Ölpreise um rund 35 Prozent nach oben. Die Vereinbarung läuft Ende des Jahres aus. Zwischenzeitlich hatte der Preis am Donnerstag für die US-Sorte WTI die Verluste deutlich begrenzt. Denn die wöchentlichen US-Lagerdaten wiesen bei Rohöl einen deutlichen Rückgang aus, während mit einem leichten Plus gerechnet worden war. Doch schließlich sank der Preis für ein Barrel WTI wieder um 1,8 Prozent auf 66,99 Dollar, Brent stieg um 0,1 Prozent auf 77,59 Dollar.

