Die US-Strafzölle überschatten das Treffen der G7-Finanzminister in Kanada. Wichtig sind dort vor allem die Themen, die nicht auf der offiziellen Tagesordnung stehen.

Er war gerade gelandet, da musste Olaf Scholz bereits das erste Statement abgeben. Unterwegs, auf dem zehnstündigen Flug nach Kanada, hatte der deutsche Finanzminister und Vizekanzler erfahren, dass US-Präsident Donald Trump jetzt Ernst macht. Dass er keine weitere Frist gewährt. Dass stattdessen ab Juni europäische Unternehmen beim Export von Stahl und Aluminium in die USA Zölle zahlen müssen. Dass auch für Kanada und Mexiko keine Ausnahme mehr gilt.

Und so wiederholte Scholz noch vor Beginn des Treffens der G7-Finanzminister und Notenbankchefs in Whistler, was seine Kabinettskollegen in Berlin wenige Stunden zuvor erklärt hatten: "Das ist kein guter Tag für die transatlantischen Beziehungen", sagte der SPD-Politiker. Die Entscheidung der Trump-Regierung sei "falsch und rechtswidrig", die Europäische Union aber darauf vorbereitet. Man werde klug reagieren.

Nur wenig später konnte Scholz diese ...

