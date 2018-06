St. Gaslen - Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich an der flatfox AG. Das in Zürich ansässige Jungunternehmen ermöglicht über seine Plattform sowohl Privatpersonen als auch professionellen Verwaltungen einen digitalisierten Vermietungsprozess von Wohnimmobilien.

Der Helvetia Venture Fund investiert in flatfox. Das in Zürich ansässige Start-up ermöglicht über seine Plattform sowohl Privatpersonen als auch professionellen Verwaltungen einen digitalisierten Vermietungsprozess von Wohnimmobilien. Die Kommunikation zwischen Inserenten und künftigen Mietern wird vereinfacht, strukturiert und mit bestehenden Systemen verbunden. Von der Abwicklung aller Anfragen bis zur Auswahl des Mieters finden alle Prozesse online oder per App im flatfox Messenger statt.

Ausbau des Unternehmens vorgesehen

An der Finanzierungsrunde beteiligen sich neben dem Helvetia Venture Fund auch die Investis-Gruppe und Ringier Digital Ventures. flatfox wird mit dem Kapital das Unternehmen inhaltlich wie auch geografisch in der Schweiz ausbauen. Zudem ...

