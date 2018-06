Der DAX verlor am Donnerstag markant an Boden. Im Chart auf Wochenbasis würde, sollte der deutsche Leitindex heute nicht rasant nach oben drehen, die zweite rote Kerze in Folge auftreten. Eine rote Kerze, die das Warnsignal, das die vorherige Wochenkerze in Form eines "bearish engulfing pattern" aussandte, bestätigen und damit zu einem Verkaufssignal machen würde.

